Шойгу: летные испытания ракеты "Сармат" завершат в 2022 году

Министр обороны РФ рассказал, когда ракету примут на службу в РВСН.

Шойгу сообщил, что летные испытания ракеты "Сармат" завершат в 2022 году. Об этом чиновник рассказал журналистам в 6 августа. Она напомнил, что баллистическая ракета представляет из себя новейшую жидкостную межконтинентальную разработку. На вооружение в Ракетные войска стратегического назначения она должна поступить уже в следующем году.

Летные испытания в этом году, завершиться должны в 2022 году, и в 2022 же году у нас первый полк должен поступить на вооружение в РВСН. Конкретное место говорить не буду, неподалеку. Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Напомним, что генерал РФ посетил предприятие "Красмаш", на котором он осмотрел производственные цеха, а также заслушал доклад местных специалистов. МБР "Сармат" разработана в ГРК имени Макеева. РС-28 способна доставить разделяющуюся боеголовку с массой до 10 тонн в любую точку мира.

Названа дата первого испытательного пуска МБР "Сармат".

Фото: Минобороны России

