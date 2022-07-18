Глава Минобороны отметил усиление ударных возможностей группировки.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу дал приказ группировке "Восток" поражать дальнобойное оружие Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Шойгу проинспектировал группировку, выполняющую задачи спецоперации на Украине. Ранее командующий "Востока" Рустам Мурадов доложил главе ведомства о выполнении поставленных задач по разгрому сил противника.

Шойгу отметил усиление ударных возможностей группировки. Он приказал поражать ракетные и артиллерийские средства украинских войск, из которых ведутся обстрелы жилых кварталов населенных пунктов Донбасса.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы "Искандеров".

Видео: Минобороны России