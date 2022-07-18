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Шойгу дал приказ группировке "Восток" поражать дальнобойное оружие Украины

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Глава Минобороны отметил усиление ударных возможностей группировки.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу дал приказ группировке "Восток" поражать дальнобойное оружие Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Шойгу проинспектировал группировку, выполняющую задачи спецоперации на Украине. Ранее командующий "Востока" Рустам Мурадов доложил главе ведомства о выполнении поставленных задач по разгрому сил противника.

Шойгу отметил усиление ударных возможностей группировки. Он приказал поражать ракетные и артиллерийские средства украинских войск, из которых ведутся обстрелы жилых кварталов населенных пунктов Донбасса.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы "Искандеров".

Видео: Минобороны России

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Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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