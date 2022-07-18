Минобороны показало кадры боевой работы "Искандеров"

После нанесения удара комплекс спешно покидает позицию стрельбы.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показано передвижение "Искандеров" в зону для нанесения ударов по объектам военной инфраструктуры и запуск снарядов. После нанесения удара комплекс спешно покидает позицию стрельбы.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили в Одессе склад натовских ракет Harpoon.

Видео: Минобороны России