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Минобороны показало кадры боевой работы "Искандеров"

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После нанесения удара комплекс спешно покидает позицию стрельбы.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показано передвижение "Искандеров" в зону для нанесения ударов по объектам военной инфраструктуры и запуск снарядов. После нанесения удара комплекс спешно покидает позицию стрельбы.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили в Одессе склад натовских ракет Harpoon.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, военные объекты, искандер, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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