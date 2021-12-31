  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:34
88
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Шойгу: число попавших в плен украинских военных выросло до 6489 человек

0 0

Глава Минобороны РФ сообщил о статистике по сдавшимся в плен солдатам ВСУ.

Число украинских военнопленных достигло 6 489 человек. Соответствующей статистикой на селекторном совещании в российском военном ведомстве рассказал глава министерства по обороне Сергей Шойгу. Чиновник выступил перед коллегами с приветственным словом относительно промежуточных результатов проведения специальной операции на Украине. Он рассказал о количестве солдат противника, которые сдались армии РФ за последние пять дней.

За пять дней в плен сдались 126 военнослужащих Вооруженных сил Украины, их общее количество составляет 6489 человек.

Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

Шойгу заявил об освобождении значительной части ДНР и ЛНР по левобережью Северского Донца.

Фото и видео: Минобороны России

 

Теги: военнопленные, всу, минобороны, сергей шойгу
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии