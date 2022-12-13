Шойгу: Запад вложил в оружие для Киева более 65 млрд долларов

По его словам, это и не только приводит к эскалации и затягиванию конфликта.

Запад вложил в оружие для Киева более 65 млрд долларов. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании совета министров обороны ОДКБ в Минске.

По его словам, Запад заставляет киевский режим демонстрировать тактические успехи и готовность воевать "до последнего украинца". Шойгу отметил, что в карательных акциях и боевых действиях участвует свыше 2,5 тысяч иностранных наемников. Также глава Минобороны отметил, это и не только приводит к эскалации и затягиванию конфликта.

Ранее Шойгу заявил о готовности Минобороны оперативно и жестко реагировать на диверсии Украины.

Видео: Минобороны России