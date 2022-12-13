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Шойгу: Запад вложил в оружие для Киева более 65 млрд долларов

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По его словам, это и не только приводит к эскалации и затягиванию конфликта.

Запад вложил в оружие для Киева более 65 млрд долларов. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании совета министров обороны ОДКБ в Минске.

По его словам, Запад заставляет киевский режим демонстрировать тактические успехи и готовность воевать "до последнего украинца". Шойгу отметил, что в карательных акциях и боевых действиях участвует свыше 2,5 тысяч иностранных наемников. Также глава Минобороны отметил, это и не только приводит к эскалации и затягиванию конфликта.

Ранее Шойгу заявил о готовности Минобороны оперативно и жестко реагировать на диверсии Украины.

Видео: Минобороны России

Теги: запад, минобороны россии, оружие, сергей шойгу, украина
Категории: Лента новостей, Новости России,

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