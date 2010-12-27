Шойгу: Россия продолжит создавать независимую систему вооружения

Военные внедряют отечественные разработки и отказываются от зарубежных аналогов.

Сергей Шойгу заявил, что Россия продолжит создавать вооружение для защиты границ. По мнению главы Минобороны, страна не может зависеть в этом вопросе от иностранных технологий. Использовать подобные аппараты военные не будут вне зависимости от того, снимут ли западные коллеги экономические санкции или нет. Об этом спикер рассказал на селекторном совещании.

Большое внимание при выполнении гособоронзаказа уделяется программам импортозамещения. Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что за пять лет Россия достигла технологической независимости более чем по 350 образцам оружия.

Ранее Piter.tv писал о том, что опубликовано видео отдыха Путина и Шойгу в тайге.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/