Опубликовано видео отдыха Путина в тайге

Вместе с Шойгу президент собирал сибирские грибы и ягоды.

Президент России Владимир Путин отдохнул перед своим днем рождения в тайге. РИА Новости опубликовала кадры с празднования политика. День президент России провел в Сибири. Там он наблюдал за природой, а также собирал грибы.

Журналисты отметили, что лидер государства отлично разбирается в видах грибов. Она записали, как Путин показывает на найденный гриб и объясняет что-то своим собеседникам. А вот глава Минобороны Сергей Шойгу увлекается сбором ягод. На видео РИА Новостей мужчина выкапывает куст брусники. Президент дал советы о том, куда лучше высаживать ягоды на дачном участке. В издании отметили, что Путин взял из леса себе шишку с шапочки гриба как сувенир.

В общей сложности политики поднялись на территорию в 2000 метров. Сверху они посмотрели на текущий внизу Енисей. Владимир Путин заметил, чо река "красиво смотрится".

Напомним, что днем 7 сентября Владимиру Путину исполняется 67 лет. Этот день он проведет в кругу близких и друзей. В прошлом году перед праздников Путин также выезжал на природу. Он посещал Саяно-Шушинский заповедник в компании Сергея Шойгу и директора ФСБ Александра Бортникова.

Ранее Piter.tv писал о том, что Владимир Путин заявил о невозможности остановить Китай.

Фото и видео: Кремлевский пул РИА

