Шойгу: Россия и Белоруссия ведут боевое слаживание региональной группировки войск

Он добавил, что продолжает формироваться единое оборонное пространство

Россия и Белоруссия ведут боевое слаживание региональной группировки войск. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии.

По его словам, боевое слаживание соединений и частей региональной группировки войск проводится на территории Белоруссии с 22 октября. Он добавил, что продолжает формироваться единое оборонное пространство.

Принята общая военная доктрина, ведётся совместное военное планирование, функционируют региональные группировки войск, а также единая система противовоздушной обороны. Сергей Шойгу, министр обороны России

Ранее Шойгу заявил, что Москва знает о попытках Киева создать "грязную бомбу".

Видео: Минобороны России