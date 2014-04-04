Шойгу: Москва знает о попытках Киева создать "грязную бомбу"

По его словам, США и страны Европы демонстративно игнорируют элементы ядерного шантажа со стороны украинской власти.

Москва знает о попытках Киева создать "грязную бомбу". Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии.

По его словам, США и страны Европы демонстративно игнорируют элементы ядерного шантажа со стороны украинской власти. В качестве примера Шойгу привел ситуации с Запорожской АЭС и провокациями киевского режима. Также глава Минобороны заявил, что в Москве знают о готовности Киева разместить на своей территории ядерное оружие НАТО.

Ранее Шойгу рассказал о росте группировки НАТО у границ России.

Видео: Минобороны России