  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:41
102
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Шойгу: Москва знает о попытках Киева создать "грязную бомбу"

0 0

По его словам, США и страны Европы демонстративно игнорируют элементы ядерного шантажа со стороны украинской власти.

Москва знает о попытках Киева создать "грязную бомбу". Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии.

По его словам, США и страны Европы демонстративно игнорируют элементы ядерного шантажа со стороны украинской власти. В качестве примера Шойгу привел ситуации с Запорожской АЭС и провокациями киевского режима. Также глава Минобороны заявил, что в Москве знают о готовности Киева разместить на своей территории ядерное оружие НАТО.

Ранее Шойгу рассказал о росте группировки НАТО у границ России.

Видео: Минобороны России

Теги: грязная бомба, минобороны россии, россия, сергей шойгу, украина
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии