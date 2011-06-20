Шойгу: Россия формирует новые полки на востоке страны

Глава оборонного ведомства рассказал о развитии Восточного военного округа (ВВО) страны.

Министр обороны России Сергей Шойгу выступил на заседании коллегии ведомства, где рассказал о текущем состоянии развития отечественных войск. Его слова приводит ТАСС 7 октября.

В ВВО продолжается формирование нового мотострелкового полка и зенитно-ракетного полка мобильного резерва, заявил глава Минобороны. Он отметил, что эти процессы, происходящие в ВВО – реакция на угрозы безопасности России. До конца года округ получит 1 606 единиц вооружения и военной техники.

Кроме того, Шойгу рассказал, что в Сухопутных войсках с 2019 года появились новая мотострелковая дивизия и четыре бригады, войска данного направления получили более 4,5 тыс. единиц нового и модернизированного вооружения и военной техники.

Глава Министерства обороны привлек к дисциплинарной ответственности военнослужащих, которые отправили почетный караул на церемонию венчания потомка династии Романовых. По словам собеседника СМИ, по итогам разбирательства были установлены нарушения отдельными должностными лицами требований руководящих документов.

Видео: Минобороны России