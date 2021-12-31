Шойгу: Мариупольский порт принял первые грузовые суда

Глава Минобороны России рассказал о возобновлении мирной жизни населения Мариуполя и Бердянска.

Глава российского министерства по обороне Сергей Шойгу рассказал о том, что мариупольский морской порт принял первые грузовые суда. Соответствующей информацией чиновник поделился с коллегами на селекторном совещании в военном ведомстве. Чиновник отметил, что на территории города, как и на других освобожденных от украинских националистов территориях Донбасса, армия и специалисты продолжают проводить мероприятия, направленные на возобновление привычной жизни для мирного населения.

Завершено разминирование мариупольского морского порта. Он функционирует в штатном режиме и принял первые грузовые суда. Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

В частности, в Мариуполе поэтапно восстанавливается водо- и электроснабжение жилых кварталов, а также расчищаются от завалов улицы. В городе уже начали функционировать первые социально-инфраструктурные объекты. Аналогичные работы ведутся в Бердянске. Сергей Шойгу рассказал о поручении президента и главнокомандующего РФ Владимира Путина добиться готовности к погрузке зерна в этих портах.

Шойгу: число попавших в плен украинских военных выросло до 6489 человек.

Фото и видео: Минобороны России

