Также музыкант пошутил, что уходит из шоу-бизнеса в другую профессию.

В четверг, 14 мая, стало известно, что Шнуров в стихах прокомментировал масочный режим и дистанционное голосование. Музыкант поделился творчеством в своем Instagram-аккаунте.

Шнуров пошутил про масочный режим из-за пандемии коронавируса и сравнил ситуацию с феодальным строем. Также музыкант обратил внимание на то, что совсем скоро у простых людей образуется "долговая яма".

Пусть охранник ополчится,

Он не спит вторые сутки.

Не пугайся продавщица!

Мы всего на три минутки.

Сходим в булочную снова,

За батоном забежим,

В маске лекаря чумного.

****, масочный режим.

Скоро долговая яма,

Наш уклад зовут, увы, -

Феодальный стой упрямо,

Не хватало лишь чумы написал музыкант

Второе стихотворение Шнуров посвятил дистанционному голосованию. Напомним, что Госдума приняла закон, согласно которому разрешается голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно.

Также музыкант пошутил, что уходит из шоу-бизнеса в другую профессию. Он заявил, что во время самоизоляции шоу-бизнес "умер" и он решил уйти в сборщики мебели. Подписчики отметили, что Шнурову не стоит расстраиваться. Многие предложили звезде пойти работать на завод, который обязательно откроется после "карантина".

Ранее мы сообщали о том, что депутаты Петербурга прокомментировали инициативу не штрафовать горожан без масок на улице.

Фото:shnurovs/instagram