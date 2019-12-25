В четверг, 14 мая, стало известно, что Шнуров в стихах прокомментировал масочный режим и дистанционное голосование. Музыкант поделился творчеством в своем Instagram-аккаунте.
Шнуров пошутил про масочный режим из-за пандемии коронавируса и сравнил ситуацию с феодальным строем. Также музыкант обратил внимание на то, что совсем скоро у простых людей образуется "долговая яма".
Пусть охранник ополчится,
Он не спит вторые сутки.
Не пугайся продавщица!
Мы всего на три минутки.
Сходим в булочную снова,
За батоном забежим,
В маске лекаря чумного.
****, масочный режим.
Скоро долговая яма,
Наш уклад зовут, увы, -
Феодальный стой упрямо,
Не хватало лишь чумы
написал музыкант
Второе стихотворение Шнуров посвятил дистанционному голосованию. Напомним, что Госдума приняла закон, согласно которому разрешается голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно.
Также музыкант пошутил, что уходит из шоу-бизнеса в другую профессию. Он заявил, что во время самоизоляции шоу-бизнес "умер" и он решил уйти в сборщики мебели. Подписчики отметили, что Шнурову не стоит расстраиваться. Многие предложили звезде пойти работать на завод, который обязательно откроется после "карантина".
Ранее мы сообщали о том, что депутаты Петербурга прокомментировали инициативу не штрафовать горожан без масок на улице.
Фото:shnurovs/instagram
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все