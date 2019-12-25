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Депутаты Петербурга прокомментировали инициативу не штрафовать горожан без масок на улице
Сегодня, 14:06
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nadezhda_sib

Депутаты Петербурга прокомментировали инициативу не штрафовать горожан без масок на улице

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Обращение направлено начальнику МВД по Петербургу и области.

Депутаты Законодательского Собрания Петербурга обратились к полиции с просьбой не штрафовать горожан, которые находятся на улице без маски. Вместо штрафа можно ограничиться предупреждением. Авторы инициативы прокомментировали свое решение Piter.TV.

Я считаю, что граждане сами могут ответственно относиться к своей безопасности, соблюдать на улице дистанцию. Штрафовать их за то, что они вышли без масок и перчаток представляется абсолютно нецелесообразным, тем более, что на улице подвергаются куда меньше опасности, чем в магазине или автобусе,

сказал Борис Вишневский.

Депутат отметил, что ношение масок может быть особенно тяжело для тех, у кого есть заболевания легких.

Во-первых, есть мнение Роспотребнадзора и МЧС, которые считают, что ношение масок и перчаток на улице вещь сомнительная. Во-вторых, есть мнение академика РАН Зверева, который прямо сказал, что на улице это пользы не приносит,

прокомментировал Максим Резник. 

Также Резник добавил, что авторы инициативы хотят избежать конфликтов граждан с полицией, как это было в Москве.

Напомним, штраф за нарушение обязательного масочно-перчаточного режима составляет 4 тыс. рублей. Ранее необходимость таких мер Piter.TV прокомментировал доктор филологических наук.

Фото: Piter.TV 

Теги: вишневский, законодательное собрание, маски на улице, резник
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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