"Маски носить нужно там, где имеется скопление людей". Piter.TV узнал мнение специалиста

Эффективно ли носить маску на улице? Отвечает профессор, главный врач Клинической больницы №122.

Со вторника, 12 мая, все жители Петербурга обязаны носить маски и перчатки в общественных местах. В Смольном считают, что к общественному месту также относится улица. Piter.TV узнал у доктора медицинских наук, профессора, главного врача Клинической больницы №122 им.Л.Г. Соколова Якова Накатиса о том, насколько эффективна такая мера.

Маски носить нужно там, где имеется скопление людей. Естественно, если ты едешь один в машине, маску не нужно надевать. Если ты один гуляешь по улице, маску не нужно надевать. Только при приближении людей,если ты идешь в магазин, где передвигаешься в замкнутом пространстве, по той же лестничной клетке, например, нужно надевать маску, заявил профессор.

Накатис отметил, что обычная медицинская одноразовая маска работает в течение 2-3 часов. После этого через нее легко проходят частички пыли и микробов. Если человек находится рядом с другим ближе, чем на расстоянии 1,5 метров, он дышит воздухом, который выдыхает другой.

Специалист напомнил о том, что также важно мыть руки и не трогать лицо. По его словам, в течение дня человек делает это около 90 раз.

В случае с глазами, на слизистую которых может попасть вирус, дела обстоят немного иначе. Доктор медицинских наук отметил, что слеза человека обладает бактерицидными веществами, поэтому глаз оказывается более защищен, чем органы дыхания.

Здесь вирус особый, он действует очень зло на сосуды, разрушает стенку сосудистую. Чем больше будет предохранений, чем больше человек будет закрываться от этого, тем лучше.

Также Piter.TV узнал о том, насколько вовремя была введена такая мера. Накатис считает, что долго время было непонятно, насколько агрессивен коронавирус и, соответственно, какие меры применять. Что происходит не было ясно даже 5-6 апреля, прокомментировал специалист, когда правительством РФ уже были введены некоторые ограничения.

С одной стороны, начали своевременно, с другой стороны, в феврале-то еще не было ничего, заключил Яков Накатис.

С 14 мая Клиническая больница №122 им.Соколова также готовится принимать больных коронавирусом. По мнению главного врача, заражения медицинских сотрудников вряд ли удастся избежать: наиболее подготовленными являются инфекционные больницы, у перепрофилированных же нет для этого необходимого опыта.

Также Piter.TV подробно рассказал о новых ограничениях и штрафах.

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