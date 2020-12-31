Шнуров собрался производить молоко, аквариумы и вагинальные растворы

Некий Сергей Владимирович Шнуров, являющийся полным тезкой лидера группировки "Ленинград", регистрирует товарный знак ЗОЯ (ZOYA), об этом сообщили "Невские Новости".
Заявку нашли в базе данных Роспатента. В качестве адреса для переписки указывается юридическая компания "Усков и Партнеры". Заявитель планирует выпускать множество товаров, начиная с косметики, заканчивая огромным количеством различных музыкальных инструментов, включая ювелирные изделия, канцтовары и мебель, а также одежду, аквариумы и даже пищевые продукты (от молока до фруктов). Бизнесмен не остановился на этом и планирует выпускать игрушки – от карнавальных масок до аркадных игровых автоматов. Помимо этого под товарным знаком ЗОЯ будут оказывать услуги по размещению рекламы и деятельность модельных агентств, а также гостиничный бизнес.
По словам руководителя агентства "Артпатент" Григория Бусарева (специализация – защита интеллектуальной собственности), по закону заявитель может указывать все виды деятельности, которыми планирует заниматься.
Музыкант Сергей Шнуров, в свою очередь, пока не комментирует ситуацию.
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Фото: Instagram / @shnurovs
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