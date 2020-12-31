Шнуров собрался производить молоко, аквариумы и вагинальные растворы

Интересно, что заявку на регистрацию товарного знака подал полный тезка музыканта.

Некий Сергей Владимирович Шнуров, являющийся полным тезкой лидера группировки "Ленинград", регистрирует товарный знак ЗОЯ (ZOYA), об этом сообщили "Невские Новости".

Заявку нашли в базе данных Роспатента. В качестве адреса для переписки указывается юридическая компания "Усков и Партнеры". Заявитель планирует выпускать множество товаров, начиная с косметики, заканчивая огромным количеством различных музыкальных инструментов, включая ювелирные изделия, канцтовары и мебель, а также одежду, аквариумы и даже пищевые продукты (от молока до фруктов). Бизнесмен не остановился на этом и планирует выпускать игрушки – от карнавальных масок до аркадных игровых автоматов. Помимо этого под товарным знаком ЗОЯ будут оказывать услуги по размещению рекламы и деятельность модельных агентств, а также гостиничный бизнес.

По словам руководителя агентства "Артпатент" Григория Бусарева (специализация – защита интеллектуальной собственности), по закону заявитель может указывать все виды деятельности, которыми планирует заниматься.

Музыкант Сергей Шнуров, в свою очередь, пока не комментирует ситуацию.

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Фото: Instagram / @shnurovs