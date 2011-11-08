Бузова поделилась эмоциями после выступления на шоу "Ледниковый период" в Петербурге

Бузова написала, что для нее честь и гордость выступать с Олимпийскими чемпионами.

Накануне, 16 апреля, телеведущая и певица Ольга Бузова выступала на шоу "Ледниковый период", проходившем в Петербурге. Она поделилась эмоциями после выступления в своем инстаграм-аккаунте.

Бузова написала, что у нее не хватает слов, чтобы выразить все ощущения после программы. Она отмечает, что долго готовилась к шоу, а сам прокат показался ей "одним мгновением".

Во время проекта она пережила много эмоций, в том числе "преодоление, страх, контроль, радость, грусть, боль, наслаждение". Девушка также написала, что для нее честь и гордость выступать с Олимпийскими чемпионами.

"Ледниковый период" - российское еженедельное спортивно-развлекательное телевизионное ледовое шоу оригинального производства "Первого канала", с перерывами транслирующееся с 2007 года. В программе принимают участие звёзды спорта, балета, театра, кино, эстрады и телевидения.

Ранее Piter.tv писал, что Ольга Бузова попала в состав жюри Высшей лиги КВН. Она рассказала, что у нее "аж мурашки пробежали", когда на сцену вышел Масляков и объявил о начале игры.

Фото: Instagram / buzova86