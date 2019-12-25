Ольга Бузова попала в состав жюри Высшей лиги КВН

Она рассказала, что у нее "аж мурашки пробежали", когда на сцену вышел Масляков и объявил о начале игры.

Телеведущая и певица Ольга Бузова стала членом жюри Высшей лиги КВН. В Instagram она призналась, что мечтала оказаться в этом "легендарном зале" с детства.

"Сегодня моя мечта превзошла себя. Я оказалась в жюри КВН. Рядом со мной был Юлий Соломонович Гусман", - описала свои впечатления Бузова, добавив, что у нее "аж мурашки пробежали", когда на сцену вышел Масляков и объявил о начале игры.

Артистка рассказала, что в детстве вместе с семьей регулярно смотрела КВН в эфире Первого канала. В школе ее одноклассники цитировали шутки из программы.

"Я мечтала хотя бы просто оказаться в этом легендарное зале и увидеть своими глазами это все. Для меня это большая честь. Спасибо", - отметила Ольга.

Ранее стало известно, что Бузова отказалась вести реалити-шоу "Дом-2" на телеканале "Ю". На ТНТ пообещали разработать для Ольги новые проекты.

Фото: Instagram / buzova86