  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Шнуров рассказал о причинах роспуска "Ленинграда"
Сегодня, 13:48
237
Rybka123

Шнуров рассказал о причинах роспуска "Ленинграда"

0 0

Летом коллектив отправится в прощальные гастроли.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, недавно объявивший о роспуске группировки Ленинград, объяснил причины завершения творческой деятельности коллектива.  Об этом сообщает "РБК".

По словам музыканта, в современной России популярность набрала точка зрения, что страна скатывается назад в 1990-е и наблюдается эпоха застоя. Он решил совместить народные настроения и свое творчество, однако в последнее время музыкант предрекает перемены.

Так как я понимаю, что сейчас застой в некотором роде начинает уже вибрировать, не понимаю пока, в какую сторону это все качается, но предчувствую движение, я закрываю "Ленинград", потому что эпоха застоя, опять же, на мой взгляд, закончилась
- Сергей Шнуров

Напомним, что ранее в своем Instagram музыкант написал стихотворение, в котором сообщил о прощальном туре "Ленинграда", в рамках которого группа даст концерты в девяти городах России, последним из которых станет Санкт-Петербург.

Ранее на Piter.TV: Шнуров рассказал о планах заниматься живописью
Фото: shnurovs/ Instagram

Теги: ленинград, прощальный тур, сергей шнуров
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Оставить комментарий