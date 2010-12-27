Шнуров рассказал о причинах роспуска "Ленинграда"

Летом коллектив отправится в прощальные гастроли.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, недавно объявивший о роспуске группировки Ленинград, объяснил причины завершения творческой деятельности коллектива. Об этом сообщает "РБК".

По словам музыканта, в современной России популярность набрала точка зрения, что страна скатывается назад в 1990-е и наблюдается эпоха застоя. Он решил совместить народные настроения и свое творчество, однако в последнее время музыкант предрекает перемены.

Так как я понимаю, что сейчас застой в некотором роде начинает уже вибрировать, не понимаю пока, в какую сторону это все качается, но предчувствую движение, я закрываю "Ленинград", потому что эпоха застоя, опять же, на мой взгляд, закончилась

- Сергей Шнуров

Напомним, что ранее в своем Instagram музыкант написал стихотворение, в котором сообщил о прощальном туре "Ленинграда", в рамках которого группа даст концерты в девяти городах России, последним из которых станет Санкт-Петербург.

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Фото: shnurovs/ Instagram