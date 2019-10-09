Шнуров посвятил стихотворение отдыху Путина и Шойгу в сибирской тайге

Музыкант пошутил на тему десятка офицеров, не попавших в кадр объектива.

Сергей Шнуров посвятил новое стихотворение отдыху Путина и Шойгу в сибирской тайге. Соответствующую запись лидер группы "Ленинград" опубликовал в своем Instagram.

Шнуров пошутил на тему десятка офицеров, не попавших в кадр объектива. А также о сотрудниках ФСО, затаившихся в канаве. Кроме служащих музыкант упомянул поваров и съемочную группу и танки, затаившиеся в кустах.

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков в ответ заявил, что "поэт имеет право на свое видение", передает "Газета.ру". Напомним, опубликовано видео отдыха Путина в тайге.

Видео: El Independiente

Фото: Instagram / shnurovs

