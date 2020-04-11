Сергей Шнуров написал песню о работе врачей во время эпидемии коронавируса

В субботу, 11 апреля, стало известно, накануне вечером Сергей Шнуров опубликовал на своей странице в Instagram песню, которую посвятил врачам, работающим во время пандемии коронавируса. В песне поднимаются вопросы чести, достоинства и личной ответственности. Также в одной из строчек исполнитель сравнивает медиков в Суперменами.
"Нам казалось, честь сейчас не в чести,
Подвиг лишь под силу Супермену.
Но сказал он в телефон: "Милая, прости"
И пошел подряд на третью смену.
Посмотрите на врачей наших,
Сколько уж не спят ночей – пашут",
– спел Музыкант.
Ранее мы писали, что Сергей Шнуров направил в ВМА 15 тысяч медицинских масок и тысячу респираторов.
Видео: Instagram @shnurov
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