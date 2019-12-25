Сергей Шнуров направил в ВМА 15 тысяч медицинских масок и тысячу респираторов

Военно-медицинская академия в Петербурге получила в подарок от музыканта, депутата "Партии роста" Сергея Шнурова 15 тыс. масок и почти тысячу респираторов. Об этом сообщило "Радио Sputnik".
Начальник академии, генерал-майор медицинской службы Александр Фисун отметил, что это очень большой подарок для них.
После публикации в СМИ Сергей Шнуров призвал и остальных, у кого есть свободные средства, помочь врачам.
Ранее Шнуров написал матерную песню о продлении выходных.
Фото: Instagram / shnurovs
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