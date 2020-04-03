Шнуров написал матерную песню о продлении выходных

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров опубликовал в Instagram матерную песню, в которой раскритиковал решение президента России Владимира Путина продлить нерабочие дни до 30 апреля.
Артист заявил, что, сидя дома, люди стали больше "бухать". К алкогольным напиткам пристрастились даже те россияне, которые раньше вели здоровый образ жизни. Также музыкант отметил, что ничего не делать три недели, многим может быть не по карману.
"Люди по домам сидят, как мыши.
Забухали даже те, кто был на спорте.
С речью президент сегодня вышел,
Настроение *** [плохое] испортил.
Все спецы о мерах *** [поговорили].
Мол, не ждите больше с неба манну.
*** [ничего] не делать три недели.
Это, *** [блин], не многим по карману", - спел артист.
В четверг, 2 апреля, Владимир Путин обратился к россиянам с решением о продлении режима самоизоляции до 30 апреля. Такие меры необходимы для того, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции.
Ранее Сергей Шнуров спел об опасности самоизоляции. Он заявил, что сопьется на карантине.
Видео: Instagram / shnurovs
Обсуждение ( 0 )
Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помаленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров. Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ---- https://cuz.su/prees
Если он сидит дома и бухает,то не надо судить по себе. А те кто за рубеж не ездил те так и продолжают работать.