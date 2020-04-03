Шнуров написал матерную песню о продлении выходных

Музыкант отметил, что *** [ничего] не делать три недели, не многим по карману.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров опубликовал в Instagram матерную песню, в которой раскритиковал решение президента России Владимира Путина продлить нерабочие дни до 30 апреля.

Артист заявил, что, сидя дома, люди стали больше "бухать". К алкогольным напиткам пристрастились даже те россияне, которые раньше вели здоровый образ жизни. Также музыкант отметил, что ничего не делать три недели, многим может быть не по карману.

"Люди по домам сидят, как мыши.

Забухали даже те, кто был на спорте.

С речью президент сегодня вышел,

Настроение *** [плохое] испортил.

Все спецы о мерах *** [поговорили].

Мол, не ждите больше с неба манну.

*** [ничего] не делать три недели.

Это, *** [блин], не многим по карману", - спел артист.

В четверг, 2 апреля, Владимир Путин обратился к россиянам с решением о продлении режима самоизоляции до 30 апреля. Такие меры необходимы для того, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции.

Ранее Сергей Шнуров спел об опасности самоизоляции. Он заявил, что сопьется на карантине.

Видео: Instagram / shnurovs