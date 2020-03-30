Шнуров спел об опасности самоизоляции

Он заявил, что сопьется на карантине, "вот те крест".

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров опубликовал в своем Instagram новое видео. На нем музыкант сидит на стуле с укулеле в окружении бутылок вина и поет об опасности самоизоляции.

В частности, в своей короткой песне Шнуров заявил о том, что сопьется на карантине. Некоторые пользователи интернета признались, что эта песня про них.

"Скромно пасть свою разинув, соберу

Продуктовую корзину и в нору.

Пиво, водочка, мартини, черт не съест.

Я сопьюсь на карантине, вот те крест", - гласят строки песни.

За 10 часов пост Шнурова в Instagram набрал около 500 тысяч отметок "Нравится". Свои комментарии оставили сотни подписчиков музыканта.

"Наступило время, когда запах спирта от собеседника вызывает доверие и уважение", - написал один. "Высоцкий нашего времени", - заметил второй. "Спиваемся потихоньку!!!", - отметил третий.

Ранее Шнуров посвятил стихи карантину из-за коронавируса.

Видео: Instagram / shnurovs