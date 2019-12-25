Шнуров посвятил стихи карантину из-за коронавируса

В пятницу, 20 марта, стало известно о том, что Шнуров посвятил новое стихотворение пандемии коронавируса. Произведение появилось на Instagram-страничке музыканта.
Музыкант в стихах рассказал о тяжёлой участи девушек, которые предоставляют эскорт-услуги. По мнению Шнурова, из Instagram исчезнут все фотографии с походами по дорогим ресторанам и галереям.
"Жопы, пальмы, пляжи, тачки,
Яхты, виллы, *****, и те
Фоточки со странной жрачкой,
Вдруг исчезли из сетей.
Театральной постановки
Не покажут. Типа, сорри.
И такой сюжет неловкий
Фото делать не на море.
Выставки, любовь к картинам
Не увидите, ребят.
Весь эскорт под карантином
Прилетели и сидят",
—пишет Шнуров.
Пост со стихом набрал около 130 тысяч лайков.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге кинотеатры приостанавливают работу из-за коронавируса.
Фото:Instagram / shnurovs
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