Шнуров посвятил стихи карантину из-за коронавируса

Музыкант в стихах рассказал о тяжёлой участи девушек, которые предоставляют эскорт-услуги.

В пятницу, 20 марта, стало известно о том, что Шнуров посвятил новое стихотворение пандемии коронавируса. Произведение появилось на Instagram-страничке музыканта.

Музыкант в стихах рассказал о тяжёлой участи девушек, которые предоставляют эскорт-услуги. По мнению Шнурова, из Instagram исчезнут все фотографии с походами по дорогим ресторанам и галереям.

"Жопы, пальмы, пляжи, тачки,

Яхты, виллы, *****, и те

Фоточки со странной жрачкой,

Вдруг исчезли из сетей.

Театральной постановки

Не покажут. Типа, сорри.

И такой сюжет неловкий

Фото делать не на море.

Выставки, любовь к картинам

Не увидите, ребят.

Весь эскорт под карантином

Прилетели и сидят", —пишет Шнуров.

Пост со стихом набрал около 130 тысяч лайков.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге кинотеатры приостанавливают работу из-за коронавируса.

Фото:Instagram / shnurovs