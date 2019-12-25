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Шнуров посвятил стихи карантину из-за коронавируса
Сегодня, 11:57
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IRINA_CHALKINA

Шнуров посвятил стихи карантину из-за коронавируса

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Музыкант в стихах рассказал о тяжёлой участи девушек, которые предоставляют эскорт-услуги.

В пятницу, 20 марта, стало известно о том, что Шнуров посвятил новое стихотворение пандемии коронавируса. Произведение появилось на Instagram-страничке музыканта.

Музыкант в стихах рассказал о тяжёлой участи девушек, которые предоставляют эскорт-услуги. По мнению Шнурова, из Instagram исчезнут все фотографии с походами по дорогим ресторанам и галереям.

"Жопы, пальмы, пляжи, тачки, 
Яхты, виллы, *****, и те 
Фоточки со странной жрачкой, 
Вдруг исчезли из сетей. 
Театральной постановки
Не покажут. Типа, сорри. 
И такой сюжет неловкий 
Фото делать не на море. 
Выставки, любовь к картинам 
Не увидите, ребят. 
Весь эскорт под карантином
Прилетели и сидят",

—пишет Шнуров.

Пост со стихом набрал около 130 тысяч лайков. 

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге кинотеатры приостанавливают работу из-за коронавируса.

Фото:Instagram / shnurovs

Теги: культура, музыка, новости спб, общество, шнуров
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Музыка,

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