Рок-музыкант, лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров написал матерное стихотворение про Путина

Российский скандальный рок-музыкант Сергей Шнуров, известный как "Шнур" в очередной раз побаловал своих поклонников новой порцией "матерной" поэзии. Ранее, Сергей писал юмористические стихотворения про бакланов на стадионе "Санкт-Петербург-Арена", про победу Гнойного на баттле, про конфликт Собчак с Чичваркиным, но на этот раз героем произведения стал президент Владимир Путин.

Полный текст стихотворения, опубликованного Шнуровым в Instagram:

"Путина, конечно, жалко.

Столько лет одно и то же.

Нет, тобако или алко

Он позволить себе может,

Но немного. В кабинете

Только, чтоб никто не видел.

Выкурит по сигарете,

С кем-нибудь, кто служит в МИДе.

Или выпьет по-писят,

Но без русского размаха.

Камеры везде висят,

Палево повсюду,*****!

В личной жизни он степенен.

Ну а как? Когда? И с кем?

Не гулять ему ж, как Ленин.

В женском, сука, парике.

Всё не так, как у людей.

Мимо рта и по усам.

Ну не в Кремль же ******

Вызывать, подумай сам.

Вот и ездит он по встречам.

То охота, то рыбалка.

То Шойгу зайдёт, то Сечин.

Путина, конечно, жалко."

Фото - Instagram/shnurovs