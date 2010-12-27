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Шнуров написал матерное стихотворение про Путина
Сегодня, 13:29
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Vera_Iptysheva11
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Шнуров написал матерное стихотворение про Путина

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Рок-музыкант, лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров написал матерное стихотворение про Путина

Российский скандальный рок-музыкант Сергей Шнуров, известный как "Шнур" в очередной раз побаловал своих поклонников новой порцией "матерной" поэзии. Ранее, Сергей писал юмористические стихотворения про бакланов на стадионе "Санкт-Петербург-Арена", про победу Гнойного на баттле, про конфликт Собчак с Чичваркиным, но на этот раз героем произведения стал президент Владимир Путин.

 

Полный текст стихотворения, опубликованного Шнуровым в Instagram:

"Путина, конечно, жалко. 
Столько лет одно и то же. 
Нет, тобако или алко 
Он позволить себе может, 
Но немного. В кабинете 
Только, чтоб никто не видел. 
Выкурит по сигарете, 
С кем-нибудь, кто служит в МИДе. 
Или выпьет по-писят, 
Но без русского размаха. 
Камеры везде висят, 
Палево повсюду,*****! 
В личной жизни он степенен. 
Ну а как? Когда? И с кем? 
Не гулять ему ж, как Ленин. 
В женском, сука, парике. 
Всё не так, как у людей. 
Мимо рта и по усам. 
Ну не в Кремль же ******
Вызывать, подумай сам. 
Вот и ездит он по встречам. 
То охота, то рыбалка. 
То Шойгу зайдёт, то Сечин. 
Путина, конечно, жалко."

Фото - Instagram/shnurovs

Теги: группировка ленинград , путин , шнур , шнуров , шнуров стихи
Категории: Картина дня Новости шоу-бизнеса

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    Сегодня 13:54

    вот он конечно ненормальный

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