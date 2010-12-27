Шнуров написал матерное стихотворение про Путина

Российский скандальный рок-музыкант Сергей Шнуров, известный как "Шнур" в очередной раз побаловал своих поклонников новой порцией "матерной" поэзии. Ранее, Сергей писал юмористические стихотворения про бакланов на стадионе "Санкт-Петербург-Арена", про победу Гнойного на баттле, про конфликт Собчак с Чичваркиным, но на этот раз героем произведения стал президент Владимир Путин.
Полный текст стихотворения, опубликованного Шнуровым в Instagram:
"Путина, конечно, жалко.
Столько лет одно и то же.
Нет, тобако или алко
Он позволить себе может,
Но немного. В кабинете
Только, чтоб никто не видел.
Выкурит по сигарете,
С кем-нибудь, кто служит в МИДе.
Или выпьет по-писят,
Но без русского размаха.
Камеры везде висят,
Палево повсюду,*****!
В личной жизни он степенен.
Ну а как? Когда? И с кем?
Не гулять ему ж, как Ленин.
В женском, сука, парике.
Всё не так, как у людей.
Мимо рта и по усам.
Ну не в Кремль же ******
Вызывать, подумай сам.
Вот и ездит он по встречам.
То охота, то рыбалка.
То Шойгу зайдёт, то Сечин.
Путина, конечно, жалко."
Фото - Instagram/shnurovs
вот он конечно ненормальный