Шнуров и Невзоров беспокоятся о бездомных котиках

Они приняли участие в фотосъемке "Главные котики Петербурга".

В проекте Эрмитажа и Республики кошек "Главные котики Петербурга" приняли участие многие деятели культуры и искусства. Таким образом все они хотят привлечь внимание общественности к проблемам бездомных животных. Об этом сообщают городские СМИ.

В съемке для фотовыставки Даниила Рабовского приняли участие лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, журналист и публицист Александр Невзоров, директор ЦВЗ "Манеж" Павел Пригара, издатель Борис Пиотровский, рэпер ST, художники Андрей Сикорский и Дмитрий Шагин креативный предприниматель Евгений Гудов и председатель петербургского КГИОП Сергей Макаров.

Сама презентация проекта и открытие выставки состоится уже 6 ноября в 19:00 в Республике кошек.

Ранее на Piter.TV: Студентка из Майкопа выплатила долг приюта в 340 000 рублей, чтобы у нее приняли котенка.

Фото: Даниил Рабовский