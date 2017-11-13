Студентка из Майкопа выплатила долг приюта в 340 000 рублей, чтобы у нее приняли котенка

Свое имя девушка просила не озвучивать.

Студентка из Майкопа оплатила долг приюта для бездомных животных. Приют задолжал ветеринарной клинике 340 тысяч рублей. О таком добром поступке написал волонтеры сообщества "Бездомные животные Майкопа" в своем Instagram.

Ранее девушка принесла в приют найденного котенка, однако, его не смогли принять из-за того, приют задолжал большую сумму денег клинике. Тогда девушка заплатила эти 340 000 рублей клинике.

Шок, шок, шок… Друзья, мы до сих пор не можем прийти в себя хорошем смысле слова… За почти шесть лет существования нашей группы, такое волшебство, как пару дней назад, случилось в первый раз. <…> Мы очень хотели, чтобы вы все увидели лицо Ангела Хранителя нашей группы, которая нас просто спасла. Волонтеры сообщества "Бездомные животные Майкопа"

Теперь приют снова может помогать братьям нашим меньшим, которые оказались в беде. Несмотря на то, что имя девушки не называется, в комментариях все назвали ее очень милым, добрым и простым человеком.

Ранее на Piter.TV: Собаки из парка "Монрепо" переехали в приют.

Фото: dog_maikop/ Instagram.











