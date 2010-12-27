Собаки из парка "Монрепо" переехали в приют

Собаки из парка "Монрепо" наконец нашли себе новое место жительства. Неравнодушная жительница Выборга приютила их на своем участке. В ближайшее время собакам обещают найти новых хозяев.

История с бездомными собаками в парке Монрепо, за которой следил весь Выборг, подошла к своему логическому завершению. Вечером 8 августа общественные активисты забрали животных в специализированный приют, где последние получат необходимый уход и медицинскую помощь.

Последние недели вокруг собак развернулась горячая дискуссия в СМИ и социальных сетях. Начало ей положили многочисленные вбросы, со сслыками якобы на источники в парке о том, что парковых собак планируется усыплять. Подтверждения данная информация не сыскала, а администрация парка в интервью с Выборгским телевидением заверила, что подобных планов у них никогда не было. Первоисточником недостоверной информации вероятно стал один из охранников парка, который неосторожно сказал подобные слова проходящему зоозащитнику. После сообщений неравнодушные граждане даже создали петицию на сайте change.org, адресованную Президенту РФ, с требованием не трогать собак живущих в парке. На момент публикации петицию подписали 455 человек.

Согласно закону собаки действительно не могут находиться на территории парка. Если одна из таких собак укусит посетителя, то пострадавшая сторона вполне может привлечь администрацию за бездействие, чего сотрудники музея-заповедника конечно хотели бы избежать. С другой стороны, собаки проживают в парке уже достаточно длительный срок и за все время никаких инцидентов с ними не происходило. Пушистые четверолапые друзья часто следовали за экскурсионными группами и почти уже стали одним из символов выборгского парка.

Другая проблема с собаками крылась в лечении и уходе. С приближением холодного времени года эта проблема становилась только значимее. Как сообщает пресс-служба парка, в предыдущие годы собаки имели возможность ночевать и греться в просторном и теплом помещении кочегарки. В связи с реставрационными работами здание кочегарки пару месяцев назад разобрали. Поэтому вопрос с зимовкой собак стал очень актуальным.

Плюс недавняя смерть собаки Лизы подтолкнула неравнодушных людей поторопиться. По словам сотрудниц парка, работающих при входе, жительница Выборга Ольга забрала сначала пса Боцмана, а потом собак Настю и Персика к себе в частный дом с участком. Как передали сотрудницы со слов Ольги, она надеется найти собакам хозяев. Ольга также пообещала, что будет выкладывать новости о судьбах собак у себя на странице ВК

Фото: ВсеХвосты, change.org