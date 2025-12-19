Российская теннисистка Шнайдер обыграла сменившую гражданство Потапову

Она вышла в третий круг турнира WTA в Брисбене.

Российская теннисистка Диана Шнайдер успешно стартовала на турнире WTA-500 в австралийском Брисбене, выиграв матч второго круга. Восьмой номер посева уверенно обыграла Анастасию Потапову, недавно сменившую спортивное гражданство и выступающую теперь за Австрию, со счётом 6:1, 6:3.

Матч, продолжавшийся 1 час 15 минут, полностью контролировала 21-летняя Шнайдер, занимающая 21-е место в мировом рейтинге. В следующем круге ей предстоит встреча с пятой сеянной турнира, опытной американкой Мэдисон Киз.

Диана Шнайдер уже имеет в активе пять титулов WTA в одиночном разряде. В прошлом сезоне её лучшим результатом на турнирах Большого шлема стал четвёртый круг US Open. Кроме того, в 2024 году в паре с Миррой Андреевой она завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Париже, а в 2025-м дошла до полуфиналов Открытого чемпионата Австралии и Франции в парном разряде. Для 24-летней Анастасии Потаповой (55-я в рейтинге WTA), ранее представлявшей Россию, этот турнир стал одним из первых под флагом Австрии после смены гражданства в декабре 2025 года.

Видео: YouTube / WTA