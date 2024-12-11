Шнайдер и Андреева вышли в полуфинал Australian Open в парном разряде

Российские теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева вышли в полуфинал Открытого чемпионата Австралии в парном разряде.
В четвертьфинале турнира соперницами пары были россиянка Камилла Рахимова и испанка Сара Соррибес-Тормо. Шнайдер и Андреева подержали победу со счетом 6:3, 6:0. Теннисистки провели на корте 1 час 7 минут.
Отметим, что Шнайдер и Андреева завершили выступление в одиночном турнире Australian Open. В полуфинале парного турнира россиянки сыграют против чешки Катерины Синяковой и американки Тейлор Таунсенд.
Ранее мы сообщали, что Павлюченкова уступила в четвертьфинале Australian Open.
Видео: YouTube / Australian Open TV
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