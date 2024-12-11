  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:04
125
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Шнайдер и Андреева вышли в полуфинал Australian Open в парном разряде

0 0

Теннисистки провели на корте 1 час 7 минут.

Российские теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева вышли в полуфинал Открытого чемпионата Австралии в парном разряде.

В четвертьфинале турнира соперницами пары были россиянка Камилла Рахимова и испанка Сара Соррибес-Тормо. Шнайдер и Андреева подержали победу со счетом 6:3, 6:0. Теннисистки провели на корте 1 час 7 минут.

Отметим, что Шнайдер и Андреева завершили выступление в одиночном турнире Australian Open. В полуфинале парного турнира россиянки сыграют против чешки Катерины Синяковой и американки Тейлор Таунсенд.

Ранее мы сообщали, что Павлюченкова уступила в четвертьфинале Australian Open.

Видео: YouTube / Australian Open TV

Теги: australian open, wta, диана шнайдер, камилла рахимова, мирра андреева, сара соррибес-тормо
Категории: Лента новостей, Спорт, Теннис,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии