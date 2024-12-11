Шнайдер и Андреева вышли в полуфинал Australian Open в парном разряде

Теннисистки провели на корте 1 час 7 минут.

Российские теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева вышли в полуфинал Открытого чемпионата Австралии в парном разряде.

В четвертьфинале турнира соперницами пары были россиянка Камилла Рахимова и испанка Сара Соррибес-Тормо. Шнайдер и Андреева подержали победу со счетом 6:3, 6:0. Теннисистки провели на корте 1 час 7 минут.

Отметим, что Шнайдер и Андреева завершили выступление в одиночном турнире Australian Open. В полуфинале парного турнира россиянки сыграют против чешки Катерины Синяковой и американки Тейлор Таунсенд.

Ранее мы сообщали, что Павлюченкова уступила в четвертьфинале Australian Open.

Видео: YouTube / Australian Open TV