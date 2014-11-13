Шмыгаль: МАГАТЭ направит на украинские АЭС постоянные миссии

Премьер-министр Украины рассказал о соглашении с Рафаэлем Гросси.

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) направит на украинские атомные электростанции постоянные миссии уже в ближайшее время. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления на донорской конференции, которая проводится в Париже. Премьер-министр Украины отметил, что данное обещание распространяется и на Запорожскую АЭС.

Рафаэль Гросси сообщил, что направит технические постоянные миссии. Независимые эксперты организации будут работать на Запорожской, Ровненской, Хмельницкой, Южно-Украинской, а также на Чернобыльской АЭС. Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины

Напомним, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в социальных сетях объяснил, что встретился с Денисом Шмыгалем. В ходе этого рабочего контакта стороны согласовали размещение миссий МАГАТЭ по обеспечению безопасности "на всех украинских АЭС".

Украина призвала ЕС направить миссии на объекты энергоинфраструктуры.

Фото и видео: YouTube / Ministère de l"Europe et des Affaires étrangères