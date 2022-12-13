Украина призвала ЕС направить миссии на объекты энергоинфраструктуры

Украина призвала страны Евросоюза направить специальные инспекционные миссии на критически значимые объекты энергетической инфраструктуры страны, для обеспечения на них международного контроля за безопасностью. Соответствующее заявление в ходе донорской конференции в Париже сделал глава государства Владимир Зеленский. Политик выступил на мероприятии по видеосвязи.
Призываем ЕС направить миссии на объекты, которые задействованы в энергообеспечении Украины. Такие миссии ЕС могут стать надёжным фактором в стабилизации ситуации и надлежащего контроля.
Владимир Зеленский, президент Украины
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявил на мероприятии о том, что в стране повреждены все теплостанции и гидроэнергетические станции, а также свыше 40% от национальных объектов высоковольтной сети.
Зеленский: Украине нужна помощь в закупке газа.
Фото и видео: YouTube / Right Now
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