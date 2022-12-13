Зеленский: Украине нужна помощь в закупке газа

Глава Украины попросил лидеров "Большой семерки" помочь с дополнительными поставками.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что киевскому режиму нужна помощь в закупке дополнительных поставок природного газа. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе онлайн-выступления на саммите G7. Политик попросил о помощи лидеров стран "Большой семерки". Он пояснил, что сейчас стране требуется еще порядка двух миллиардов кубометров газа для обеспечения внутренних потребностей. Спикер рассказал коллегам о том, что данный объем энергоресурсов связан именно с дополнительной закупкой.

Террор против наших электростанций привел к тому, что мы вынуждены использовать больше газа, чем планировалось. Поэтому нуждаемся в дополнительной поддержке именно этой зимой. Владимир Зеленский, президент Украины

Президент Зеленский назвал лидерам G7 три шага для ускорения достижения мира на Украине.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України