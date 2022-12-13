Президент Зеленский назвал лидерам G7 три шага для ускорения достижения мира на Украине

Глава Украины рассказал о том, какие шаги Запад должен предпринять ради поддержки Киева.

Украинский президент Владимир Зеленский назвал лидерам саммита G7 ("Большой семерки") три шага для ускорения достижения мира на территории страны. По мнению главы государства, речь идет о "достигнутой солидарности" по военным поставкам киевскому режиму и реализации "формулы мира", которую политик презентовал коллегам ранее. Спикер от Украины добавил, что следует предоставить Киеву современные танки, а также более реактивную артиллерию и боевые снаряды, дальнобойные ракеты. Вторым пунктом он назвал помощь Запада в предоставлении финансовой, энергетической и социальной стабильности на Украине для обеспечения надежной энергетической защиты населения и критически важных объектов инфраструктуры.

Прошу соблюдать достигнутую солидарность, Россия продолжает агрессию, а значит, должна быть продолжена и поддержка Украины. В следующем году – так же, как и в этом. Владимир Зеленский, президент Украины

Владимир Зеленский напомнил о важности нового созыва саммита Global Peace Formula Summit. Это нудно партнерам для того, чтобы определиться, как и когда будут реализованы пункты украинской "формулы мира".

Зеленский назвал направления с самой тяжелой ситуацией для ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України