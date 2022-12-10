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Зеленский назвал направления с самой тяжелой ситуацией для ВСУ

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Глава Украины назвал обстановку на Донбассе тяжелой.

Украинский президент Владимир Зеленский назвал направления на Донбассе с самой тяжелой ситуацией для Вооруженных сил Украины. В собственном Telegram-канале глава государства пояснил, что  наиболее сложная ситуация складывается  в Бахмуте, Соледаре, Марьинке, Кременной. ранее политик предполагал в виеообращении к народу, что завершение регионального конфликта граждане могут ждать уже в 2023 году. А в июле текущего года Владимир Зеленский заявлял о том, что у киевского режима есть все шансы остановить конфликт до конца 2022 года. Лидер страны тогда уточнил, что считает этот вариант возможным при поставках мощного вооружения со стороны западных и прочих международных партнеров и "при сопутствующей удаче".

Песков: Зеленский знает, что при желании украинский конфликт может завершиться завтра.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України

Теги: владимир зеленский, всу
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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