В Кремле оценила слова украинского президента о завершении конфликта в 2023 году.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков рассказал о том, что украинский лидер Владимир Зеленский знает, что при его желании украинский конфликт может завершиться уже завтра. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе телефонного брифинга с журналистами. Он отметил, что говорит о политической воле киевского режима в урегулировании регионального кризиса. Таким образом эксперт прокомментировал слова главы Украины о том, что кризис может завершиться уже в 2023 году.

В данном случае здесь можно рассуждать до посинения, когда это все закончится. Зеленский знает, когда это все может закончиться, это все может закончиться завтра при желании. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Также российский представитель из Кремля оценил высказывание официального представителя правительства Германии Штеффена Хебештрайта о том, что Киев в обороне не обязан ограничиваться собственной территорией. Дмитрий Песков отметил, что подобные заявления со стороны Европы, "безусловно, поощряют" Киев к новым атакам.

Песков: Украина продолжает линию на организацию терактов в Севастополе и Крыму.

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