Песков: Украина продолжает линию на организацию терактов в Севастополе и Крыму

В Кремле рассказали о том, что Россия активно противодействует Киеву в регионе.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков рассказал о том, что Украина продолжает свою линию на организацию терактов в Севастополе и Крыму. Соответствующей информацией чиновник поделился в ходе онлайн-брифинга с журналистами из Кремля. Пресс-секретарь пояснил, что в киевском режиме не отказались от стратегии, однако поступающие сведения говорят о том, что России удается предпринимать эффективные меры противодействия преступникам.

Риски, безусловно, есть. Но, с другой стороны, поступающая информация как раз говорит о том, что принимаются эффективные меры по противодействию. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: работа по созданию газового союза России, Казахстана и Узбекистана продолжается.

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