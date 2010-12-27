"Я скептичен" – депутат Шмаков прокомментировал ситуацию в МО "Озеро долгое"

В скандальный округ некоторое время назад выехала проверка из ЦИК.

Илья Шмаков на слуху у петербуржцев с 12 сентября: в тот день его насильно вывели из МО "Озеро долгое", где он собирался дежурить у бюллетеней.

В разговоре с Piter.tv депутат рассказал, что делал в чужом округе и что думает о грядущей проверке.

Шмаков – член бюро и член Совета регионального отдела "Справедливой России" и депутат МО "Автово".

"Мне небезразлично то, что происходит на конкретных участках. У меня нет ограничений по присутствию в других МО, я занимаюсь всем городом и Выборгским районом конкретно как член Бюро Совета", – рассказал депутат.

По мнению Шмакова, на этом участке процесс контролирует Вячеслав Макаров и "Единая Россия", поэтому партия хочет "зачистить" результаты, чтобы ни один оппозиционер не вышел в лидеры по голосованию, как получалось на тот момент. Подсчет прохождения будущих депутатов выявил не полную победу "Единой России".

Как говорит депутат, как только на "Озере" началось обострение между кандидатами, он отреагировал на призыв о помощи. Так и было принято решение дежурить на участке, но в тот день дежурство закончилось, так и не начавшись: Шмакова буквально вынесли оттуда.

"Председатель избиркома сказала, что время окончено и участок закрыт, хотя у нас была договореность с силами РОВД, что перед дверью помещения будет дежурство. Они были в курсе дежурства и их начальник тоже", – говорит эсер.

На критику о том, что Шмакову запрещено было находиться там и выгнали его справедливо, эсер парирует, что это не избирательный участок, где правила действительно строги, а помещение избирательной комиссии. Здесь, по его словам, не запрещено находиться не только охране, но и, например, кандидатам, которые хотят защищать свои бюллетени.

"Члены комиссии в рабочее время пришли ознакомиться с документами по поводу того, можно ли находиться в помещении, чтобы бюллетени не успели подправить. Там находились еще кандидаты, голоса которых пересчитали в меньшую сторону. Я при этом не присутствовал, участвовал только в вечерних переговорах вместе с представителем регионального отделения Шишкиной", – отмечает депутат.

Приказ-разрешение на дежурство в письменном виде не выдавали, но все было обговорено, вспоминает Шмаков.

Такие дежурства МО "Автово" организовывает по необходимости вот уже девять лет. В 2010 году, рассказал эсер, избранные депутаты охраняли свои результаты порядка семи месяцев. Они дежурили со времени открытия здания, проверяли сохранность пломб и сидели рядом. Проблем такие слежки за бюллетенями не вызывали.

Депутат считает, что в тот день дежурство также могло состояться, если бы кто-то не хотел скрыть от регионального отдела партии свои планы.

"Жалобы ушли и к Памфиловой, в ЦИК, и в Прокуратуру. Хочется, конечно, надеяться, что эти выборы отменят и проведут новые под контролем общественности, но я скептичен. Посмотрим".

Ранее в Piter.tv рассказывали о выезде ЦИК в МО "Озеро долгое".

Фото: Илья Шмаков, ВКонтакте