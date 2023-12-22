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На Шлиссельбургском шоссе в Колпино произошел пожар
Сегодня, 10:40
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На Шлиссельбургском шоссе в Колпино произошел пожар

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С огнем боролись две спецмашины и 10 человек личного состава МЧС. 

В Колпинском районе сегодня, 22 мая, произошел пожар. На Шлиссельбургском шоссе у дома 22 вспыхнул легковой автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Очевидцы обратились к спасателям в 10:04. В легковом автомобиле  происходило горение по всей площади.

С огнем боролись две спецмашины и 10 человек личного состава МЧС. В 10:25 пожар был ликвидирован. 

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются. 

Ранее мы писали, что в Красном селе на Стрельнинском шоссе горел автомобиль.

Фото: Piter.tv

Теги: вспыхнул легковой автомобиль, колпино, шлиссельбургское шоссе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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