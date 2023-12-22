На Шлиссельбургском шоссе в Колпино произошел пожар

С огнем боролись две спецмашины и 10 человек личного состава МЧС.

В Колпинском районе сегодня, 22 мая, произошел пожар. На Шлиссельбургском шоссе у дома 22 вспыхнул легковой автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Очевидцы обратились к спасателям в 10:04. В легковом автомобиле происходило горение по всей площади.

С огнем боролись две спецмашины и 10 человек личного состава МЧС. В 10:25 пожар был ликвидирован.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в Красном селе на Стрельнинском шоссе горел автомобиль.

Фото: Piter.tv