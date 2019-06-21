Движение на Шлиссельбургском мосту ограничат с 3 июня

До середины июля на переправе будут менять асфальтовое покрытие. Работы пройдут в несколько этапов.

В субботу, 3 июня, на Шлиссельбургском мосту через Обводный канал стартуют работы по ремонту асфальта, на время которых движение по переправе будет ограничено. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Дорожники будут трудиться на мосту до 16 июля. Замена асфальта будет происходить в несколько этапов для удобства автомобилистов: так, после завершения работ на проезжей части и технологического перерыва ремонт будет вестись под сводом переправы.

Полностью работы должны завершиться до конца года. На это время водителей просят заранее планировать свой маршрут.

Ранее мы сообщили о том, что Биржевой мост стали разводить вдвое быстрее после ремонта.

Фото: Telegram / Мосты Петербурга