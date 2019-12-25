Биржевой мост стали разводить вдвое быстрее после ремонта

Работа ускорилась за счёт установки нового гидравлического привода.

Биржевой мост подготовили к навигации после завершения двухлетнего ремонта. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Как рассказал начальник бригады Биржевого моста Дмитрий Майоров, в ночное время суток корабли разделяются на 2 акватории Невы, потому что Малая Нева выходит в другое место Финского залива, и некоторым кораблям они сокращают путь. Таким образом, через Биржевой мост идут самые быстрые и самые медленные суда.

Кроме того, под переправой, минуя Благовещенский мост и порт, проплывают корабли, уходящие на Кронштадт. Пролёты Биржевого моста теперь поднимаются в 2 раза быстрее за счёт установки нового гидравлического привода.

Мост разводится примерно чуть менее четырех минут, если это необходимо, можно медленней. Были заменены все подшипники, все балки основные. Дмитрий Майоров, начальник бригады Биржевого моста

Кроме того, после ремонта заметны изменения во внешнем облике моста: рабочие заменили фонари, установили современную светодиодную архитектурную подсветку, а также заменили в арках изношенный металл и обновили чугунные перила.

Ранее мы сообщили о том, что новый сезон звукового шоу "Поющие мосты" стартовал в Петербурге.

Фото: Piter.TV