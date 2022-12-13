Новый сезон звукового шоу "Поющие мосты" стартовал в Петербурге

Новый сезон светового шоу начался с праздничного концерта.

В Петербурге стартовал сезон "Поющих мостов". Сегодня ночью, 28 мая, Дворцовый мост был разведен под звуки "Гимна Великому городу". Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Новый сезон светового шоу начался с праздничного концерта. Перед зрителями выступил оркестр Музыкального театра имени Федора Шаляпина "Северная Симфония" под управлением маэстро Фабио Мастранджело. Также петербуржцы услышали хор и ведущих оперных певцов учреждения.

В этом году темами световых инсталляций станут 320-летие Петербурга, год учителя, а также 200-летие со дня рождения драматурга Александра Островского.

Проект "Поющих мостов" продлится все лето. Насладиться музыкальным шоу можно будет с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье.

Ранее на Piter.tv: в экспозиционно-выставочном комплексе городского электрического транспорта открылась выставка "Рельсовая жизнь".

Фото: Мостотрест