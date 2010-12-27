Шлиссельбургский боксер победил соперника на суперсерии в Москве

Несмотря на то, что у его противника уже 34 победы и ни одного поражения.

Уроженец Шлиссельбурга (Ленинградская область) Сергей Воробьев вышел победителем в поединке против Константина Пономарева в первом среднем весе Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), прошедшей в Москве. Об этом сообщается на сайте mmaboxing.

У Константина Пономарева, соперника Сергея, на счету уже 34 победы и ни одного поражения. У Воробьева же было еще только 6 побед без поражений.

Но несмотря на то, что бой они вели практически на равных, Воробьеву удалось переиграть Пономарева в большинстве эпизодов. Но бой прошел не совсем гладко для победителя.

У Сергея есть родной брат Григорий, который также является профессиональным боксёром и выступает также в 1-м среднем дивизионе.

В столице Кубы открылась фотовыставка, посвященная ЧМ-2018.

Фото и скриншот: Сергей Воробьев/ ВК