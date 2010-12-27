В столице Кубы открылась фотовыставка, посвященная ЧМ-2018

В экспозицию попали 45 снимков, на которых запечатлены самые запоминающиеся моменты матчей.

В столице и самом крупнейшем городе Республики Куба открылась фотовыставка, посвященная Чемпионату мира по футболу 2018 года. На экспозиции представлено 45 снимков, на которых запечатлены самые запоминающиеся моменты матчей, а также церемония открытия и закрытия турнира. Об этом сообщает ТАСС.

Выставка организована представительством Россотрудничества на Кубе совместно с кубинским Национальным институтом спорта, физического образования и отдыха. Фотографии можно увидеть в павильоне "Спорт" выставочного комплекса "Экспокуба", который располагается в южной части Гаваны.

В целом Чемпионат мира по футболу-2018 очень понравился иностранным болельщикам. Во время турнира не было зафиксировано ни одного случая проявления расизма и нетерпимости к людям. Благодаря ЧМ-2018 иностранцы еще долго будут вспоминать россиян хорошими словами.

Фото: pixabay.com