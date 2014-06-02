Школу с двумя бассейнами построили в Калининском районе

Учреждение рассчитано на 1125 учеников.

На улице Академика Константинова Калининского района города возвели учебное учреждение для обучения школьников начальных и средних классов. В учебном заведении предусмотрены два бассейна, – сообщают в пресс-службе Правительства Санкт-Петербурга.

Площадь здания составила более 27 тыс. кв м; сама школа рассчитана на одновременное обучение 1125-ти школьников. В новом учреждении четыре этажа, в основе дизайна фасадов – светлые оттенки и керамогранит цвета дерева.

Здание вмещает два бассейна – малый и большой, два спортзала, две библиотеки – для младших и старших классов, столовую, актовый зал. Учебные аудитории располагаются в основном четырехэтажном корпусе. Территория близ школы имеет игровые площадки.

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Фото: freepik.com