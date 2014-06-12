Школу на 550 мест построят на месте магазина в Полюстрово

Так, здание возведут на участке, ограниченным проспектом Маршала Блюхера, проектируемой улицей и Полюстровским проспектом.

В Полюстрово на месте магазина построят школу на 55 мест. Об этом сообщили в понедельник, 25 июля, в пресс-службе Смольного.

Так, здание возведут на участке, ограниченным проспектом Маршала Блюхера, проектируемой улицей и Полюстровским проспектом. Проектирование и строительство новой школы будет выполнено за счёт инвестора. На улице Руставели построят насосную станцию со снегоплавильным пунктом. Правительство Петербурга одобрило отмену отдельных частей документации по планировке территорий.

Этой зимой в Петербурге работали 11 стационарных снегоплавильных пунктов и 7 стационарных инженерно-оборудованных снегоприемных пунктов. К началу июля снег до сих пор лежал в пункте на Мебельной.

Фото: Piter.tv