Школьников в России начнут обучать языкам программирования

К 2030 году дополнительную квалификацию по IT-профилю получат 1,135 млн студентов.

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко во время совещания по вопросам социально-экономического развития заявил, что к 2030 году более 1,2 млн школьников в России обучатся современным языкам программирования.

Вице-премьер отметил проект "Развитие кадрового потенциала IT-отрасли". Он направлен на преодоление разрыва между требованиями работодателей и уровнем кандидатов в области IT.

Отмечается, что в 2022 году на цифровые кафедры вузы примут более 80 тыс. студентов. А к 2024 году будет зачислено уже более 385 тыс. студентов. Таким образом, к 2030 году квалификацию по IT-профилю получат 1,135 млн студентов.

Чернышенко отметил, что современным языкам программирования будут обучать школьников 8-11 классов.

В этом году на обучение будут зачислены не менее 100 тысяч человек, а к 2024 году количество обученных школьников превысит 240 тысяч. А к 2030 году мы должны обучить более 1,2 миллиона школьников... создавать программные продукты. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер России

По данному проекту пилотный проект прошел в 10 регионах России.

Дмитрий Чернышенко также заявил, что в России дефицит IT-специалистов планируется закрыть до 2030 года.

Видео: Youtube/Россия 24