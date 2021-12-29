Школьников в России начнут обучать языкам программирования

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко во время совещания по вопросам социально-экономического развития заявил, что к 2030 году более 1,2 млн школьников в России обучатся современным языкам программирования.
Вице-премьер отметил проект "Развитие кадрового потенциала IT-отрасли". Он направлен на преодоление разрыва между требованиями работодателей и уровнем кандидатов в области IT.
Отмечается, что в 2022 году на цифровые кафедры вузы примут более 80 тыс. студентов. А к 2024 году будет зачислено уже более 385 тыс. студентов. Таким образом, к 2030 году квалификацию по IT-профилю получат 1,135 млн студентов.
Чернышенко отметил, что современным языкам программирования будут обучать школьников 8-11 классов.
В этом году на обучение будут зачислены не менее 100 тысяч человек, а к 2024 году количество обученных школьников превысит 240 тысяч. А к 2030 году мы должны обучить более 1,2 миллиона школьников... создавать программные продукты.
Дмитрий Чернышенко, вице-премьер России
По данному проекту пилотный проект прошел в 10 регионах России.
Дмитрий Чернышенко также заявил, что в России дефицит IT-специалистов планируется закрыть до 2030 года.
Видео: Youtube/Россия 24
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