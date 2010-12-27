Депутат из Ленобласти предложил научить школьников писать жалобы

Предложение он отправил министру просвещения.

Депутат ЗакСа Ленинградской области Владимир Петров предложил министру просвещения РФ Ольге Васильевой ввести в школьную программу занятия по составлению жалоб на нарушителей законов. Об этом сообщило РИА Новости.

Депутат отметил, что школьники должны помимо знаний получать в школе навыки жизненной коммуникации, представления об устройстве государства и общества в целом. По мнению Петрова, школьники после выпуска не умеют защищать свои права и интересы, но имеют багаж "абстрактных знаний в геометрии".

Особенно важно, чтобы дети умели правильно составлять жалобы, писать заявления и сообщать о нарушении закона иными лицами. Владимир Петров

Школьники Петербурга получат доступ к сервису Яндекс.Учебник.

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