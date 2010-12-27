Школьники Петербурга получат доступ к сервису Яндекс.Учебник

Еще больше детей станут обучаться при помощи онлайн сервиса.

Петербургским школьникам дадут доступ к сервису "Яндекс.Учебники". Ученики смогут в онлайн режиме готовиться к занятиям и делать домашнее задание. О запуске проекта сообщила пресс-служба приложения. Процесс обучения делается более персональным. на данный момент программой пользуются 152 педагога и более 2,7 тысяч детей из 98 школ города.

Проект запущен совместно с Центром оценки качества образования и информационных технологий. В рамках конференции представители сервиса подписали соглашение с Академией постдипломного педагогического образования. Благодаря контракту, учителя с 1 по 5 классы получат доступ к заданиями по русскому языку и математике. Специалисты, обучающие детей средних и старших классов - к материалам "Культурного марафона".

Напомним, что "КМ" - всероссийский образовательный проект. В его подготовке участвовали чиновники из Министерства просвещения и Министерства Культуры.

Ранее Piter.tv писал о том, что школу на Маршала Казакова планируют открыть в январе.

Фото: Piter.tv