Школу на Маршала Казакова планируют открыть в январе

Объект сдадут в эксплуатацию к концу 2019 года.

В Красносельском районе Петербурга с декабря 2019 года введут в эксплуатацию школу. Однако первые ученики смогут начать обучение не раньше января 2020 года. Школа 219 будет рассчитывать на 1375 учеников. Сейчас чиновники ведут набор. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по строительству.

Напомним, что новое учебное учреждение располагается по адресу проспект Маршала Казакова, 68 корпус 2. Рабочие облагораживают территорию около школы. На данный момент в здании ведутся отделочные работы.

Ранее район, в котором появилась школа, считался проблемным. Там имеются недостроенные жилые комплексы, а соответственно - тысячи недовольных дольщиков. В 2019 году властям города удалось достроить все запланированные здания.

Ранее Piter.tv писал о том, что в трамвае Купчино подрались трое пассажиров: двое избили ногами петербуржца.

Фото: Piter.tv

